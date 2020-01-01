Lue'nun, Clippers için yeni planları belli oldu!

LA Clippers'ın yeni başantrenörü Tyronn Lue'nun takımı iyileştirmeye yönelik yeni planları ortaya çıktı.



Lue'nun ekibi iyileştirme planları arasında daha iyi top hareketi, daha hızlı oynama ve savunma tarafında daha fazla yeni şey deneneceğinin yer aldığı belirtildi.



Lue'nun ayrıca, farklı rol oyuncularını test etmek için George ve Leonard'ın dakikalarıyla oynamayı planladığı da eklendi.



The Athletic'ten Jovan Buha ve Joe Vardon'a göre, Lue'nin Clippers ile beş yıllık anlaşmasının sezon başına yaklaşık 7 milyon dolar değerinde olduğu belirtilmişti.



Clippers'ın, Lue ve başka bir adaydan etkilendiği, ancak Lue'yu "elit bir taktikçi" olarak gördüğü açıklandı.



İşe alma konusunda George ve Leonard'a danışıldığı ve her iki oyuncunun da Lue'nun işe alınmasını desteklediği söylenmişti.



Clippers'ın, koçluk personeli ile ön büro arasında daha iyi bir sinerji istediği biliniyor ve Lue'nun, koçluk personelini doldurmak için ön büro ile çalışmaya açık olduğu da bildirilenler arasında.



