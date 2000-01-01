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Lue yeni Clippers koçu oldu, Billups da katıldı!

LA Clippers'ın, yeni başantrenörü olarak Tyronn Lue'yu ve baş asistan koçu olarak Chauncey Billups'ı işe aldığı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
LA Clippers'ın, yeni başantrenörü olarak Tyronn Lue'yu ve baş asistan koçu olarak Chauncey Billups'ı işe aldığı bildirildi.

The Athletic'den Shams Charania'ya göre, uzun süredir asistan koçluğu yapan eski Atlanta Hawks koçu Larry Drew da Lue'nun ekibine katılacak ve ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre Lue'nun anlaşması, beş yıllık bir sözleşme.

Lue, geçtiğimiz sezon Doc Rivers'ın kadrosunda baş asistan koçluk yapıyordu. Takımın başantrenörlük araştırması sırasında Lue'nun, önemli Clippers oyuncularından büyük destek aldığı iddia edilmişti.

43 yaşındaki koç, daha önce Cleveland Cavaliers'ın koçu olarak dört sezon görev yapmış ve ekibi, 2016'da takım tarihindeki ilk NBA şampiyonluğuna götürmüştü.

Billups, 2019-20 sezonunda Clippers yayıncısı olarak çalışmış, takımın televizyon analisti olarak görev yapmıştı. Eski Finaller MVP'si, oyunculuk kariyeri boyunca kulüpte iki sezon geçirmişti ve bu yazın başlarında, Indiana Pacers'ın başantrenörlük pozisyonuyla adı geçen adaylardan biriydi.


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