Eski NBA yıldızı Gilbert Arenas, LA Clippers koçu Tyronn Lue'nun Russell Westbrook'u takımın çok ihtiyaç duyduğu lideri olarak gördüğünü paylaştı.



Kendi podcast'i 'Gil's Arena'da konuşan Arenas, Lue'nun Westbrook'un takımın eksikliğini duyduğu lider rolünü karşıladığını ve kendisini kadroda tutmaktan duyduğu memnuniyeti şu şekilde aktardı:



"Tyronn Lue ile konuşurken, Russ'ın neden iyi kontrat almadığını sorduğumda, Lue, 'Ona verebileceğimiz tüm parayı verdik. Hiçbir yere gitmek istemedi ve buna çok sevindik çünkü hiçbir zaman bir liderimiz olmamıştı ve kendisi bizim liderimiz.' dedi."



Geçtiğimiz sezona Los Angeles Lakers'la başlayan ve beklenenin oldukça altında performans göstermiş olan Westbrook, takas olduğu Clippers'la oynadığı 21 normal sezon maçında 15.8 sayı, 4.9 ribaund ve 7.6 asist ortalamalarla oynamış ve Paul George ile Kawhi Leonard ikilisi sakatlandıktan sonra, Phoenix Suns'a karşı playofflarda takımı 23.6 sayı, 7.6 ribaund ve 7.4 asist ortalamalarıyla taşıyarak, 2023-24 sezonu için takımdaki yerini sağlamlaştırmıştı.



