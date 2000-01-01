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Lue ve 76ers arasında, karşılıklı "yoğun" bir ilgi var!

Jay Wright'ın Villanova'da kalma niyetini açıklamasının ardından, LA Clippers'ın yardımcı koçu Tyronn Lue ve Philadelphia 76ers'ın arasında "karşılıklı olarak yoğun bir ilgi" olduğu iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Jay Wright'ın Villanova'da kalma niyetini açıklamasının ardından, LA Clippers'ın yardımcı koçu Tyronn Lue ve Philadelphia 76ers'ın arasında "karşılıklı olarak yoğun bir ilgi" olduğu iddia edildi.

76ers, Boston Celtics'e karşı 2019-20 NBA playofflarının ilk turundan erken çıkışının ardından, Brett Brown ile yollarını ayırmıştı.

Sports Illustrated'dan Chris Mannix'e göre Sixers, yeni bir koç arayışında eski NBA şampiyonu antrenör Lue ile ilgileniyor.

Mannix, özellikle Lue ve 76ers arasında "karşılıklı yoğun bir ilgi" olduğunu belirtti.

Öte yandan, Villanova başantrenörü Wright, yakın zamanda NCAA'da kalma niyetini açıklamış ve Sixers başantrenörlüğü adayları arasında olduğu iddialarını reddetmişti.

Cleveland Cavaliers'ın 2016'daki ilk şampiyonluk takımının koçu olan Lue, yaz sonrasında birçok boş antrenörlük pozisyonu için aday olacak.


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