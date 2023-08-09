Lue: "Russ'ı önümüzdeki sezon ilk beşte oynatacağım"

LA Clippers koçu Tyronn Lue, dinamik guardı Russell Westbrook'un gelecek sezon Clippers'taki rolünü açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Lue: 'Russ'ı önümüzdeki sezon ilk beşte oynatacağım'
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09 Ağustos 2023 16:34
LA Clippers koçu Tyronn Lue, dinamik guardı Russell Westbrook'un gelecek sezon Clippers'taki rolünü açıkladı.

Yakın zamanda Westbrook'tan övgüyle söz eden Lue, 34 yaşındaki oyuncunun takımın sezonunu kurtardığını ve ekipte kalmaya karar vermiş olmasından son derece memnun olduğunu söylemişti.

Lue ayrıca Russ'ın gelecek sezon takımdaki rolünün ne olacağını ise şu şekilde belirtti:

"Onu bir ilk beş oyuncusu olarak görüyorum, sonra da nasıl olacağına bakacağız. Geçen sezon onun enerjisine ve gücüne ihtiyacımız vardı, bu yüzden bize çok iyi gelmişti. Şu anki planım, PG (Paul George) sakatlanmadan önceki halimizi korumak ve neler olacağını görmek."

Russ, ekibe geçtiğimiz sezon katıldıktan hemen sonra ilk beşte başlamış ve 21 normal sezon maçında 15,8 sayı, 4,9 ribaund, 7,6 asist, 1,1 top çalma ve 0,5 blok ortalamaları yakalamıştı.

Halihazırda Paul George'tan sakatlıktan ötürü yoksun olan Clippers'ta Kawhi Leonard'ın da playoffların 2. maçında sakatlanmasının ardından bambaşka bir seviyeye çıkmış olan Russ, beş maçta Phoenix Suns'a karşı ortalamalarını 23.6 sayı, 7.6 ribaund, 7.4 asist, 1.2 top çalma ve 1.4 blok olarak yükseltmişti.

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