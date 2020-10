Lue, Rockets'la görüşmek için Houston'a vardı!

LA Clippers yardımcı antrenörü Tyronn Lue, Houston Rockets'ın başantrenörlük işi için görüşme yapma amacıyla, geçtiğimiz hafta sonu Houston'a seyahat etti.



The New York Times'tan Marc Stein'a göre, Lue ve Rockets'ın resmi olarak bir araya gelerek koçluk boşluğunu görüşecekleri bildirildi.



Lue, bu fırsatla ilgili şu şekilde konuştu:



"Houston'da bir koçluk işi için buraya gelip görüşme yapma fırsatına sahip olmak, benim için çok anlamlı. Çok heyecan verici. Russell Westbrook ve James Harden gibi iki MVP oyuncuya koçluk yapma şansına sahip olduğum için, burada olmaktan çok mutluyum."



Lue, görüşme yaptığı ekiplere verdiği mesajın ne olduğu sorulduğunda ise, şunları söyledi:



"Mesajım, bir insan ve bir koç olarak, olduğum kişidir. Adamları nasıl sorumlu tutabildiğim ve buna rağmen halen en iyi biçimlerini ortaya çıkarabildiğim, özgürce oynamalarına nasıl izin verdiğim ve onları başarılı olacak bir konuma nasıl getirdiğim."



43 yaşındaki koç ayrıca, Clippers ve New Orleans Pelicans'ın başantrenörlük pozisyonlarıyla da ismi geçenler arasındaydı.



"T-MAC VE YAO'YLA OYNAMAK İNANILMAZDI"



Jeff Van Gundy'nin Rockets'ı devralacak favori koçlardan biri olduğu bildirilmiş olsa da, ekip durum tespitini sürdürüyor.



2004-05 sezonunda Van Gundy altında Rockets ile kısa bir süre oynayan Lue, bu tecrübesini ise şöyle hatırladı:



"T-Mac ve Yao Ming ile oynamak inanılmazdı. Çin gezisine çıkarak, Yao Ming ile Çin'e gitme şansı, ona nasıl (Michael) Jordan gibi davrandıklarını görünce, harikaydı. Benim için harika bir deneyimdi ve aynı zamanda NBA'in en iyi koçlarından biri olan Jeff Van Gundy'nin altında oynamak da çok güzeldi. Kısa ömürlü olmasına rağmen harika bir deneyimdi."



Lue, hem oyuncu hem de başantrenör olarak NBA şampiyonluğu kazanan 14 kişiden biri.