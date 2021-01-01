Lue, personelden yedi kişinin karantinası için: "Rutinimizi bozmadık"

LA Clippers koçu Tyronn Lue, Clippers'ın destek personelinden yedi kişinin karantina durumu ile ilgili düşüncelerini paylaştı.



Yedi Clippers üyesinin karantina altındayken, kamyonetlerle Salt Lake City'den Los Angeles'a döndüğü kaydedilmişti.



Bu gruptan bir kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı, ancak karantinaya alınan grupta herhangi bir Clippers oyuncusu, personeli veya yönetimden birinin bulunmadığı kaydedildi.



Lue durumun tam olarak ne olduğunu bilmediğini söylese de, Clippers'ın geri kalanının normal programını değiştirmediğini belirtti:



"İhtiyacımız olan yeterli kişi sayısına sahibiz. Mazeret yok. Sezon boyunca zihniyetimiz, 'Sıradaki adam' şeklindeydi, ancak maçlarda oynamamız için gereken insanlar bizimle.



Hiçbir şey değişmedi. Yaptığımız işi yapmaya devam ettik. Çocuklar hazır. Dikkat dağıtıcı bir durum değil. Bu şey tüm yıl devam ederken, ne olacağını asla bilemezsiniz, bu yüzden hazırlıklı olmalısınız."



