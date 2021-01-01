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Lue: "Paul'u dakika kısıtlaması yüzünden çıkarmak zorundaydım"

LA Clippers koçu Tyronn Lue, geçtiğimiz gece Brooklyn Nets karşısında 108-112'lik alınan mağlubiyetin son dakikalarında Paul George'u kenarda tutma kararı hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
LA Clippers koçu Tyronn Lue, geçtiğimiz gece Brooklyn Nets karşısında 108-112'lik alınan mağlubiyetin son dakikalarında Paul George'u kenarda tutma kararı hakkında konuştu.

Lue muhabirlere, George'un dakika kısıtlaması olduğu için bunu yapmak zorunda kaldığını söyledi:

"Maç kontrolden çıkmıştı ve skoru eşitleyebilmek için onu geri getirmek zorunda kalmıştık. İyi oynadı, bizi maça tekrar döndürdü. Zor karardı, ancak en önemli şey onun sağlıklı olması."

Karşılaşmada 33 dakika sahada kalan ve 34 sayı, 6 ribaund ve 7 asist ile oynayan George, bu kararla ilgili hayal kırıklığını gizleyemedi:

"Cevabı siz de biliyorsunuz bence. Oynamaya hazırdım. Devam etmek istemiştim. Sakatlığımdan kurtulmuş durumdayım, şu an için oynamaya hazırım. Sağlıklıyım ve kendimi iyi hissediyorum."


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