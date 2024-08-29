LA Clippers başantrenörü Tyronn Lue, Paul George'u serbest oyuncu döneminde Philadelphia 76ers'a kaybettikten sonra kendisinden şüphe edenleri haksız çıkarmaya hazır olduğunu söyledi.



Temmuz ayında George'u karşılık olmadan kaybeden Clippers'ın bu yaz bir adım geri attığı düşünülse de, koç Lue, ekibin şimdiye kadarki en iyi sezonunu geçirebileceğine inandığını ve şüphecileri susturmak için can attığını belirtti:



"Paul George gibi birini kaybettiğinizde, insanlar anında 'artık kazanamazlar' veya 'rekabetçi olamazlar' diye düşünüyor. Ancak bu beni daha da gaza getiriyor. Tamam, insanlar bizi saymıyor veya iyi olmayacağımızı düşünüyor olabilir. İşte bu bana tam da ihtiyacım olan ekstra motivasyon dozunu veriyor. Herkesin yanıldığını kanıtlamak için sabırsızım."



Clippers, George'u 2019'da bir paket anlaşmanın parçası olarak kadrosuna katmış ve Kawhi Leonard ile birlikte beş sene boyunca Batı'daki iddialı takımlar arasında yer almıştı. Lakin birçok nedenden dolayı LA ekibi, Batı'da beklentileri karşılayamadı ve yıldız ikilisiyle sadece bir kez Konferans Finalleri'ne kalmayı başarabildi.



Geçtiğimiz sezon, maç başına 22,6 sayı, 5,2 ribaund ve 3,5 asist ortalamalarıyla PG, kariyerinin en iyi sezonlarından birini geçirmiş ve Batı'da All-Star seçilmişti.





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