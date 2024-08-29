Lue: "Paul George'suz da kendimi kanıtlamaya hazırım"

LA Clippers başantrenörü Tyronn Lue, Paul George'u serbest oyuncu döneminde Philadelphia 76ers'a kaybettikten sonra kendisinden şüphe edenleri haksız çıkarmaya hazır olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Lue: 'Paul George'suz da kendimi kanıtlamaya hazırım'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Ağustos 2024 11:30
LA Clippers başantrenörü Tyronn Lue, Paul George'u serbest oyuncu döneminde Philadelphia 76ers'a kaybettikten sonra kendisinden şüphe edenleri haksız çıkarmaya hazır olduğunu söyledi.

Temmuz ayında George'u karşılık olmadan kaybeden Clippers'ın bu yaz bir adım geri attığı düşünülse de, koç Lue, ekibin şimdiye kadarki en iyi sezonunu geçirebileceğine inandığını ve şüphecileri susturmak için can attığını belirtti:

"Paul George gibi birini kaybettiğinizde, insanlar anında 'artık kazanamazlar' veya 'rekabetçi olamazlar' diye düşünüyor. Ancak bu beni daha da gaza getiriyor. Tamam, insanlar bizi saymıyor veya iyi olmayacağımızı düşünüyor olabilir. İşte bu bana tam da ihtiyacım olan ekstra motivasyon dozunu veriyor. Herkesin yanıldığını kanıtlamak için sabırsızım."

Clippers, George'u 2019'da bir paket anlaşmanın parçası olarak kadrosuna katmış ve Kawhi Leonard ile birlikte beş sene boyunca Batı'daki iddialı takımlar arasında yer almıştı. Lakin birçok nedenden dolayı LA ekibi, Batı'da beklentileri karşılayamadı ve yıldız ikilisiyle sadece bir kez Konferans Finalleri'ne kalmayı başarabildi.

Geçtiğimiz sezon, maç başına 22,6 sayı, 5,2 ribaund ve 3,5 asist ortalamalarıyla PG, kariyerinin en iyi sezonlarından birini geçirmiş ve Batı'da All-Star seçilmişti.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery