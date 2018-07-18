Lue, LeBron'suz döneme hazırlanıyor

Cleveland Cavaliers şimdi LeBron James olmadan yeni bir döneme giriyor. Kendi takımında dünyanın en iyi oyuncusu olmadan, koç Tyronn Lue, Cavs ekibinden daha takım odaklı bir oyun bekliyor.



"Evet, bir antrenman kampı ve benzeri şeyler düzenleyeceğiz. Hazırlanacak ve bir takım oluşturup oynayacağız. Ve her gece de sıkı oynayacağız." şeklinde konuşan koç Lue, LeBron'i kaybetmekten söz etti ve onun gibi bir oyuncunun yerini "asla dolduramayacağını" kabul etti. Buna rağmen Lue, bir yedek plana sahip:



"Eh, dünyanın en iyi oyuncusunu kaybettiğinde, bundan geri dönmek zor. LeBron James gibi bir oyuncunun yerini dolduramazsınız. Bu yüzden bunu takım içinden yapmalıyız."



Lue, genç adamlarının planlarının gerçek parçası olacağını söyledi. Bu yılki Draftın sekizinci seçimi olan Collin Sexton, şimdiye kadar bir beklenenleri büyük oranda karşılamış gözüküyor. Cavs için zorlu bir sezon olacaksa da, Lue, gelecek ne getirirse getirsin hazır ve nazır olduğunu söyledi:



"Geliştirmeye devam etmemiz gereken çok sayıda genç çocuğumuz var. Koçluk ekibim bunun için. Heyecanlılar. Ön ofisim heyecanlı. Dan Gilbert heyecanlı. Yani yeni bir mücadele ve farklı bir meydan okuma olacak, ama biz bunun için hazırız."





