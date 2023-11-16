Lue: "Koçluk kariyerimdeki en zorlu mücadelenin içindeyim"

LA Clippers başantrenörü Tyronn Lue, yıldızlarla dolu yeni kadrosunun koçluk kariyerindeki "en zorlu mücadele" olduğunu itiraf etti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Lue: 'Koçluk kariyerimdeki en zorlu mücadelenin içindeyim'
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16 Kasım 2023 15:50
LA Clippers başantrenörü Tyronn Lue, yıldızlarla dolu yeni kadrosunun koçluk kariyerindeki "en zorlu mücadele" olduğunu itiraf etti.

Kawhi Leonard, Paul George, Russell Westbrook ve yeni eklenen James Harden'dan oluşan güçlü kadrosuyla altı maçlık bir mağlubiyet serisinin içinde yer alan Lue, bu kadroyu yönetmenin zorluklarına değindi.

Lue, yıldız oyunculardan oluşan bir kadroyu yönetmenin karmaşıklıklarını şu şekilde açıkladı:

"Bu bir başantrenör olarak yaşadığım en zorlu mücadele olsa da, göreve kesinlikle hazırım. En önemli şey bu adamların maç başlarında, sonlarında, şutlarda, top kullanımında ve kimin ikili oyunları yöneteceği gibi konularda fedakarlık yapmalarını sağlamak."

Clippers, 3-7'lik derecesiyle Batı Konferansı'nda 11. sırada yer alıyor.

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