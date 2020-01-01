Lue: "Kawhi'ı, Jordan ve Kobe gibi üçgen hücumda oynatacağız!"

LA Clippers başantrenörü Tyronn Lue, Kawhi Leonard için üçgen hücum setlerini kullanacağını söyledi.



Saygıdeğer üçgen hücum, bu sezon Clippers ile bir nevi geri dönüş yapacak.



Lue, Leonard'ın orta mesafe şutlarındaki etkinliğinden yararlanmak için, bazı üçgen hücum setleri kullanmayı planladığını açıkladı:



"Üçgenden iki veya üç set koyduk ve Kawhi'ın Kobe (Byrant) ve (Michael) Jordan'ın oynadığı alanlarda oynamasına izin verdik. O iki oyuncuyu çok seviyor ve gerçekten saygı duyuyor. Biz de onu başarılı olabileceği bir konuma getirmeye çalışıyoruz.



Bu artık pek görülmeyen, çok güzel bir hücum şekli. Her takım orta mesafe şutlardan, iki sayılık şutlardan vazgeçmek istiyor ve biz de neden takımların artık göz ardı ettiği bu şutlar üzerinde çalışmaya devam etmeyelim?



Gördüğünüzde, dördüncü çeyrekte maç sonlarında bile, maç kazandıran şutlar orta mesafe şutlarıdır. Bunlar playofflarda da atacağınız şutlardır."



Kariyerinde hem Bryant hem de Jordan'la oynamış olan Lue'ya, zamanında üçgen hücumun en yoğun kullanıcısı Phil Jackson koçluk yapmıştı.



Üçgen hücum, son yıllarda ikili oyunlara ve dış atışlara yönelen ligde, gözden düşmüştü. Ancak orta mesafe şutlar, tempo ve alan paylaşımı döneminde önemsiz gösterilme eğilimindeyken, efektif kullanıldığı takdirde oldukça temel bir hücum aracı ve NBA'de çok az oyuncu, bu alanda Leonard'dan iyi.



