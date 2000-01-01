"Lue, Kawhi ve PG'yi, LeBron gibi çalıştırıyor" iddiası!

LA Clippers koçu Tyronn Lue'nun, takımın yıldızları Kawhi Leonard ve Paul George'u, Cleveland Cavaliers'da LeBron James'i kullandığı gibi kullanmaya çalıştığı bildirildi.



Clippers'a yeni şeyelr getirmeye çalışan Lue'nun, kendisini Cleveland'da başarılı bir koç yapan bazı eski yöntemleri kullandığı iddia edildi.



Lue'nun, Kawhi ve George'a, 2016'da LeBron'a verdiği role benzer bir rol vermek için eski stratejileri kullandığı kaydedildi.



The Athletic'den Joe Vardon'a göre Lue, iki yıldızı da antrenmanda point guard pozisyonunda kullanıyor:



"Patrick Beverley kağıt üzerinde Clippers'ın point guardı olsa da, topu sürekli elinde tutan bir oyuncu değil. Bu nedenle Lue, antrenmanda Clippers'ın topu Leonard'ın, George'un veya Lou Williams'ın ellerine verip savunmacıları üzerlerine salarak, pas vermeleri ve sahayı daha iyi görmeleri üzerine çalıştırdığını söylemişti. Lue, Leonard'ı sırtı dönük pozisyonlarda da aynı şekilde çalıştırıyor.



Lue, Cleveland'da başantrenör olarak çalıştırdığı son büyük oyuncuyla da (LeBron James) benzer bir şey yapmıştı ama James, ikili sıkıştırmalardan pas çıkarma konusunda tarihin en iyilerinden biri. Lue'nun elindeki malzeme, özellikle Leonard ve George bu konuda iyi olsalar da, daha iyi olabilirler."



