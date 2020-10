Lue: "Kawhi ve PG, benim sistemime uymak zorundalar!"

LA Clippers'ın yeni koçu Tyronn Lue, takımın süper yıldızları Kawhi Leonard ve Paul George'un, kendisinin "sistemine ve programına uyum sağlamak zorunda kalacaklarını" söyledi.



Lue, Clippers ile tanıtım basın toplantısında liderliğe ve George ve Leonard'dan en iyi şekilde yararlanmaya vurgu yaparak, sezon için beklentilerini ortaya koydu.



Lue, PG ve Kawhi'ın, ligdeki en iyi iki yönlü oyuncu olduklarını herkese göstermelerini istediğini belirtti:



"Sistemime ve programıma alışmaları gerekecek. Ama aynı zamanda onların rahatlık alanlarına ve kendilerini daha iyi yapan şeylere de ben uyum sağlamalıyım. Ayrıca, en iyi iki yönlü oyuncu oldukları üzerine atmosferi de belirlemek gerek. Sanırım savunma tarafında her şey, bu iki adamın savunma anlamında bunu yapmalarıyla başlıyor."



"DAHA HIZLI BİR İVMEYLE OYNAMALIYIZ"



Lue, Clippers'ın gelecek sezon NBA şampiyonluğu için mücadele etmek için neleri değiştirmesi gerektiği konusundaki düşüncelerini şöyle paylaştı:



"Birkaç şey düşünüyorum. Takımımıza baktığımızda, bence daha hızlı bir ivmeyle oynamamız gerekiyor. Bana kalırsa kolay sayılar bulmak da önemli. Topu paylaşmak, en iyi oyuncularımız aracılığıyla oynamak ve ardından takımımızdaki diğer oyuncuları daha iyi hale getirmek, topu gezdirmek ve hücumun yönünü değiştirebilmek, bence bu takım için çok önemli. Ama aynı zamanda oyuncularımızı, kariyerleri boyunca sahada rahat ettikleri en iyi pozisyonlarda ve en iyi noktalarda oynamalarını sağlamak da aynı şekilde."



"KİMYA OLUŞAMAMASININ SEBEBİ, SAKATLIKLAR"



Lue, Clippers'ın önceki sezon takım kimyasındaki eksikliğini George, Paul ve Patrick Beverley'nin sakatlıklar nedeniyle az maç oynamalarına bağladı:



"Bence kimya ve süreklilik hakkında konuştuğunuz zaman, bu saha dışında adamların birbirlerinden hoşlanmamasıyla falan ilgili bir durum değil. Kimya konusuna baktığımızda, Paul'un sezon öncesinde bir omuz ameliyatı olmasından dolayı tüm antrenman kampını kaçırması ve ilk 11 maçta oynamaması gibi bir durum olmuştu. Kawhi tüm antrenman kampına katılamamıştı ve sonra Beverley de birkaç kez kadroda bulunamamıştı."



"LİDERLİĞİ, HEPİMİZ PAYLAŞACAĞIZ"



Lue, liderlik konusunda kendisi ve ekibin veteranları arasında ortak bir sorumluluk olacağını söyledi:



"Bence liderliğin birçoğu benden, Kawhi'dan, PG'den, Lou'dan ve Pat Beverley'den gelmeli. Kolektif bir şekilde. Ben onlara, onlar da bana farklı liderlik yolları göstermeliler. Ben de her şeyi bilmiyorum, onlar da bilmiyorlar. Liderlikle ilgili en önemli şey, iletişim kurmaktır."



"İSTENMEK, GÜZEL BİR HİS..."



Lue ayrıca takım tarafından istenmesinin kendisini iyi hissettirdiğini de sözlerine ekledi:



"Beni seçen onlardı. İstenmek güzel bir his. Bana bir şans verdikleri ve burada olma fırsatı verdikleri için, çok mutlu ve heyecanlıyım. Diğer koçluk tekliflerini reddetmemden ziyade, daha çok Clippers'ın beni istediğini düşünüyorum. Bu yüzden kendimi iyi hissettim."