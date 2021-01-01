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Lue: "Kawhi ve Paul, bana sürekli Kobe'yi soruyorlar"

LA Clippers koçu Tyronn Lue, eski takım arkadaşı ve NBA efsanesi Kobe Bryant'ın ölümü ile nasıl başa çıktığıyla ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
LA Clippers koçu Tyronn Lue, eski takım arkadaşı ve NBA efsanesi Kobe Bryant'ın ölümü ile nasıl başa çıktığıyla ilgili konuştu.

Lue, kendisinin ve Bryant'ın fotoğraflarını kaldırmak gibi şeyler yaparak, önüne bakmaya çalıştığını söyledi:

"Bunu geride bırakmaya çalışıyorum. Ölümle pek iyi başa çıkan biri değilim. Hep unutmaya çalışırım. Benim için zordur, özellikle de çok yakın olduğum biriyse...

Odamdaki, evimdeki tüm fotoğrafları kaldırmıştım, ofisimde de yok.

Bunu bir şekilde aşmam lazım, çünkü o kadar harika bir adamdı ki, onu hep anabilmek istiyorsunuz. Mirasının yaşamaya devam edebilmesi için, insanların ofisinize gelip 'Kobe ile nasıldınız?' diye sormalarını istiyorsunuz. Ve her zaman yaşayacak da. Bugün bile, hala çok üzücü. Eski maçlarından veya reklamlardan bir şeyler yayınlanırken, bunları görmek benim için çok zor oluyor."

"KAWHI VE PAUL, SÜREKLİ ONU SORUYORLAR!"

Lue ayrıca iki yıldızı Kawhi Leonard ve Paul George'un da Bryant'ı sık sık sorduğunu söyledi. Leonard ve George, Güney Kaliforniya'da, Bryant'ı idol alarak büyümüşlerdi:

"Sürekli Kobe'nin nasıl olduğunu, ne yaptığını, nasıl çalıştığını ve olan bitene nasıl tepki vereceğini bilmek isterler. Bir sürü soru sorarlar. Onun hakkında bilmek istedikleri çok şey var. Bunları konuşmak bazen zor geliyor ama bu adamların ona saygı duymaları ve Kobe'yi bir oyuncu, insan ve iş insanı olarak örnek almaları, güzel bir şey."


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