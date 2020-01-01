"Lue, Kawhi-PG ikilisinin diğerlerine örnek olmasını sağlayacak" iddiası

LA Clippers koçu Tyronn Lue'nun, Kawhi Leonard ve Paul George'un liderlik sorunlarını çözmek ve ikilinin diğerlerine örnek alarak liderlik yapmalarını sağlamak istediği kaydedildi.



Clippers'ın yeni başantrenörü Lue, Leonard ve George'un sahada ve saha dışında takım arkadaşlarıyla aynı kafa yapısında olduğundan emin olmak istiyor.



The Athletic'den Jovan Buha, Lue'nun yaklaşımı ile ilgili şunları bildirdi:



"Lig kaynakları, Los Angeles'ta Lue'nun Leonard ve George'u, takım arkadaşları için daha iyi bir örnek oluşturmaları adına belirli istek ve standartlarından vazgeçmeye zorlayacağını söylediler.



Ek olarak Lue, kalan rol oyuncularıyla daha net bir iç hiyerarşi oluşturarak oyuncuların aynı kafa yapısında olmasını ve roller ve sorumluluklar konusunda hiçbir kafa karışıklığı olmamasını sağlayacak. Lue, bu takımın Leonard'ın takımı olduğunu soyunma odasında herkesin bilmesini sağlayacak.



Clippers, Leonard-George ortaklığının ikinci yılına başlarken, bu ikilinin nasıl en üst düzeye çıkarılacağını bulma yükü ön büro, yönetim ve Lue'nun üzerinde.



Geçen sezonun utanç verici bir şekilde sona ermesinin ardından bu görev, hem sahada hem de saha dışında Leonard ve George'a hangi oyuncuların uygun olduğunu değerlendirmeye ve belirlemeye devam etmeyi içeriyor."



