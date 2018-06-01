Lue: "İdmanlarda bir antrenman kampı havası var"

Cleveland Cavaliers koçu Tyronn Lue, takımın yeni oyuncuları Jordan Clarkson, Larry Nance Jr., Rodney Hood, ve George Hill'in takımın olağan antrenmanlarını bir "sezon öncesi antrenman kampı" havasında yaşadıklarını söyledi.
Lue, açıklamasında "İdmanlarda bir antrenman kampı havası var. Geçmişte olduklarından daha uzun kalıyorlar. Buradaki bazı adamlar süreçten sıkılmış durumda fakat bunu yapmalıyız. Bence bu bir şekilde onlar için de iyi, ama her türlü yapılması gerek. Sıkıntı olan tarafı neredeyse her gün oynuyoruz, o yüzden çok sıkı antrenman yapmıyoruz. Ama yine de gelerek olağan idmanlarımızı yapıp, hücum setlerimizi oynayıp oradan nasıl devam edebiliriz görmemiz gerekiyor."
ifadelerini kullandı.
Yeni üyelerden Larry Nance Jr ise, bu idmanların tadını çıkaranlardan: "Antrenman kampı gibi, ama dördümüz için (yeni gelenler). Bizim yetişmemizi bekleyenler için onlara yetişmeye çalışıyoruz. Bu konuda da iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum, ama iş üzerinde öğreniyoruz. Dürüst olmak gerekirse benim çok hoşuma gidiyor."
Cavs ekibi 36-25'lik serisiyle Doğu'da 3. sırada yer alıyor.