Lue: "Cedi'den çok memnunum"

Cleveland Cavaliers koçu Tyronn Lue, temsilcimiz Cedi Osman'ın Toronto Raptors karşısında gösterdiği 17 sayı ve 10 ribaundlık performansı sonrası kendisine övgüde bulundu.
Cedi'den "çok memnun" olduğunu dile getiren Lue, maç sonrasında şu açıklamayı yaptı:"Cedi'den çok memnunum. Gece boyunca harika bir hızda oynadı. İyi ribaund aldı, hücumu ilerletti, oyun kurdu ve Kawhi'ı savunma konusunda da iyi bir iş çıkardı. Cedi'den gerçekten çok memnunum."
Cedi'nin övgü alan performansı işte şu şekildeydi: