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Lue: "3. maçta, kumaşımızı belli edeceğimiz için heyecanlıyım"

LA Clippers koçu Tyronn Lue, Dallas Mavericks karşısında 2-0 geride olan ekibinin, bu geceki 3. maçta nasıl yanıt verdiğini göreceği için "heyecanlı" olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
LA Clippers koçu Tyronn Lue, Dallas Mavericks karşısında 2-0 geride olan ekibinin, bu geceki 3. maçta nasıl yanıt verdiğini göreceği için "heyecanlı" olduğunu söyledi.

Lue, muhabirlere şu şekilde konuştu:

"Bana göre 2-0 geri düştükten sonra başka bir takımın arenasına girdiğiniz an, kumaşınızı belli ettiğiniz an oluyor. Tüm yıl boyunca sağlamlığımız, güvenimiz, birbirimize bağlılığımız, 3. maçta bize kumaşımızın ne olduğunu gösterecek. Bu yüzden heyecanlıyım."

Lue, Clippers'ın 2-0 geriye düştüğü için panik olmadığını, ancak biraz aciliyet duygusuyla oynaması gerektiğini belirtti:

"Aciliyet doğru kelime. Baskı veya panik, bunlara pek inanmam. Aciliyet durumunu, ne yapmaya çalıştığımızı ve herkesi aynı frekansta tutmamız gerektiğini anlamamız gerekli."

Lue ayrıca, Serge Ibaka'nın sırt spazmları nedeniyle oynama kararının maç öncesinde verileceğini de sözlerine ekledi.


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