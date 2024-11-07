Ludogorets Razgrad - Athletic Bilbao Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta? | Ludogorets Razgrad - Athletic Bilbao Maçı Canlı İzle Şifresiz

Avrupa Ligi'nde heyecan Ludogorets Razgrad - Athletic Bilbao maçıyla devam ediyor. Ludogorets Razgrad kendi evinde Athletic Bilbao takımını ağırlıyor. Zorlu maçın kanalı, saati ve canlı yayını gibi detaylar haberimizde.

Ludogorets - Athletic Bilbao maçı 7 Kasım Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak. Karşılaşma TRT Tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.