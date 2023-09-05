Ludogorets, Mounir Chouiar'ı kadrosuna kattı

Fenerbahçe'nin Konferans Ligi rakiplerinden Ludogorets, RAMS Başakşehir'den ayrılan Mounir Chouiar'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Ludogorets, Mounir Chouiar'ı kadrosuna kattı
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05 Eylül 2023 15:01
Son güncelleme 05 Eylül 2023 15:03
RAMS Başakşehir'den ile yollarını ayıran 24 yaşındaki kanat oyuncusu Mounir Chouiar'ın yeni adresi belli oldu.

Fenerbahçe'nin Konferans Ligi rakiplerinden Ludogorets, Fransız oyuncuyu kadrosuna kattığını açıkladı. 

Bulgaristan ekibi Mounir Chouiar ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. 

''UMARIM AVRUPA'DA ŞAMPİYON OLURUZ'' 

Ludogorets'e transfer olan Mounir Chouiar, transferinin ardından konuştu. 

Ludogorets'e geldiği için çok mutlu olduğunu belirten Mounir, ''Buraya geldiğim için çok heyecanlıyım. Kulübü son yıllarda Avrupa'da gösterdiği performanstan tanıyorum. Umarım bu sezon Konferans Ligi'nde de en ileriye gidip şampiyon oluruz. Gelecek yıl takımı Şampiyonlar Ligi'ne döndürmek için savaşacağım.'' dedi.

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