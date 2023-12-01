Ludogorets kazandı gruptan çıkma umutlarını korudu

UEFA Konferans Ligi karşılaşmasında Ludogorets deplasmanda Spartak Trnava'yı 2-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Ludogorets kazandı gruptan çıkma umutlarını korudu
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01 Aralık 2023 00:57
UEFA Konferans Ligi 5. hafta karşılaşmasında Ludogorets deplasmanda konuk olduğu Spartak Trnava'yı 2-1 yendi.

Ludogorets'in gollerini 74. dakikada Kwadwo Duah ve 90+5. dakikada Matias Tissera, Spartak Trnava'nın golünü 78. dakikada Erik Daniel kaydetti.

Ludogorets bu beraberlikle puanını 9'a çıkartırken, Spartak Trnava ise 1 puanda kaldı ve çıkma şansını tamamen kaybetti.

Ludogorets bir sonraki karşılaşmasında sahasında Nordsjaelland'ı ağırlarken, Spartak Trnava deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak.

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