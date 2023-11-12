Ludogorets ilk yarıda 3 puanı kazandı

Bulgaristan 1. Lig karşılaşmasında Ludogorets deplasmanda Etar 1924'ü 4-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ludogorets ilk yarıda 3 puanı kazandı
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12 Kasım 2023 22:26
Bulgaristan 1. Lig 17. hafta karşılaşmasında Ludogorets deplasmanda konuk olduğu Etar 1924'ü 4-0 mağlup etmeyi başardı.

Ludogorets'e galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Kwadwo Duah, 32. dakikada Todor Nedelev, 37. dakikada Jakup Piotrowski ve 41. dakikada Bernard Tekpetey kaydetti.

Ludogorets aldığı bu galibiyetle puanını 36'ya yükseltirken, Etar 1924 ise 8 puanla son sırada yer aldı.

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