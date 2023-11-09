Organizasyon O G B M A Y UEFA Kupası 54 18 10 26 72 91 UEFA Avrupa Ligi 82 42 23 17 119 80 Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 33 9 4 20 30 70 UEFA Şampiyonlar Ligi eleme 34 12 11 11 48 39 UEFA Şampiyonlar Ligi 40 11 6 23 42 70 Avrupa Kupa Galipleri Kupası 9 3 1 5 11 11 UEFA Avrupa Konferans Ligi 11 9 - 2 33 11 TOPLAM 263 104 55 104 355 372

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre sakatlığını atlatan Cengiz Ünder, Bulgaristan kafilesinde yer aldı.Teknik direktör İsmail Kartal'ın belirlediği 22 kişilik listede şu isimler bulunuyor:Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Bright Osayi-Samuel, Yusuf Akçiçek, Ferdi Kadıoğlu, Jayden Oosterwolde, Ahmet Necat Aydın, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Miha Zajc, Sebastian Szymanski, Efekan Karayazı, Muhammed İmre, Kaan Akyazı, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Umut Nayir ve Michy Batshuayi.Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 264. maçına çıkacak.Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında çıktığı 263 müsabakada 104 galibiyet alırken, 55 beraberlik ve 104 mağlubiyet yaşadı.Fenerbahçe, söz konusu müsabakalarda rakip fileleri 355 kez havalandırırken, kalesinde ise 372 gol gördü.Fenerbahçe, bu sezon Avrupa deplasmanlarında savunma performansıyla göz dolduruyor.Sarı-lacivertliler, sırasıyla Zimbru, Maribor, Twente ve Spartak Trnava ile oynadığı deplasman maçlarında sadece kalesinde 1 gol gördü.Söz konusu karşılaşmalarda Zimbru'yu 4-0, Maribor'u 3-0 ve Twente'yi 1-0 ile geçen Fenerbahçe, Spartak Trnava müsabakasında 2-0 öndeyken Jayden Oosterwolde'nin bireysel hatası sonucun deplasmanlardaki ilk golünü kalesinde görmüştü.Fenerbahçe, son dönemde Avrupa maçlarında çok etkili bir performansa imza attı.Sarı-lacivertli ekip, geçen sezondan bu yana Avrupa'da yaptığı 21 maçta sadece 1 kez mağlubiyet yaşadı.Söz konusu süreçte 17 galibiyet alan sarı-lacivertli ekip, 3 kez sahadan beraberlikle ayrıldı.Sarı-lacivertli ekip, Avrupa futbolunun 3 numaralı organizasyonunda 12. maçını yapacak.Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde daha önce yaptığı 11 maçta 9 galibiyet ve 2 yenilgi yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 33 gol atan Fenerbahçe, kalesindeki 11 gole engel olamadı.Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle: