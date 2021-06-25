Lucien Favre, Crystal Palace'ı reddetti!

Fenerbahçe ile adı anılan ancak İngiltere Premier Lig takımı Crystal Palace ile görüşen Lucien Favre'den flaş bir karar geldi.



Crystal Palace ile hafta sonundan bu yana görüşmelerde bulunana ve artık imza atması beklenen 63 yaşındaki İsviçreli teknik adam, İngiliz ekibinin 3 yıllık teklifini reddetti.



İngiliz basını, Lucien Favre'nin Crystal Palace ile ilgi bazı şüphelerinin olduğu için bu teklifini geri çevirdiğini duyurdu.



Lucien Favre'nin perşembe günü imza atmak üzereyken ve iki asistanı için çalışma izni başvurusu yapılmasına rağmen masadan kalkması şaşkınlık yarattı.



İngiliz basını, Favre için "Fenerbahçe ve Lille'den teklif aldı ancak Favre'ye yakın kaynaklar, İsviçreli teknik adamın bir süre takım çalıştırmayacağını ve futboldan uzak kalacağını söylüyor" ifadelerini kullandı.



ALİ KOÇ, FAVRE İÇİN NE DEMİŞTİ?



Öte yandan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç kısa bir süre önce "Favre ile görüşmemiz olmadı. Favre'nin kendisiyle. Favre'yi temsil eden kişiyle görüştük. Türkiye'ye uygun biri olmadığını söyledi temsilcisi. Baskıyı sevmeyen biriymiş." açıklamasını yapmıştı.



