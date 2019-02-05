Lucescu'ya olay sözler! ''Türkiye'yi görüyoruz...''

MIRCEA LUCESCU, REDNIC İÇİN NELER SÖYLEMİŞTİ?

, geçtiğimiz günlerde kendisini ve futbol anlayışını eleştirenhakkında çok sert ifadeler kullandı.Dinamo Bükreş'in Poli Iaşi'yi 3-0 yendiği maçın ardından basın toplantısında Lucescu'nun kendisi için yaptığı eleştiriler hatırlatılan Rednic, Lucescu'yu çok ağır eleştirilerde bulundu.Mircea Rednic, Lucescu'nun sözlerine tepki göstererekifadelerini kullandı.Lucescu'nun artık başarısız bir hoca olduğunu belirten Rednic, konuyla ilgili son olarakşeklinde konuştu.Mircea Lucescu geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajında Rednic ile ilgilidemişti.