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Lucescu'dan radikal karar! Fiziksel test...

A Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu, Avrupa'da top koşturan oyuncular ile Süper Lig'de forma giyen futbolcular arasındaki fiziksel farklılıklar nedeniyle ay-yıldızlıları özel testlere tabi tutacak.

Kaynak: Milliyet
Lucescu'dan radikal karar! Fiziksel test...
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09 Ekim 2018 05:16
A Milli Takım kadrosundaki futbolcuların fiziksel açıdan farklı seviyelerde olması, Teknik Direktör Mircea Lucescu'yu harekete geçirdi.

Ay-yıldızlıların 11 Ekim'de Rize'de Bosna Hersek'le oynayacağı özel müsabaka ve 14 Ekim'de Rusya'yla deplasmanda yapacağı UEFA Uluslar Ligi karşılaşması öncesi Mircea Lucescu radikal bir karar aldı. Rumen çalıştırıcı, A Milli Takım'a gelen oyuncuların fiziksel durumlarının aynı olmamasının kendileri açısından büyük sorun oluşturacağını düşünerek bunu aşmaya yönelik özel bir çalışma başlattı.

Buna göre teknik heyet kulüplerdeki çalışma metodlarının çeşitliliği nedeniyle oyuncular arasında fiziksel olarak büyük farklılıklar olduğunu tespit etti. Örneğin Avrupa'da top koşturan bir futbolcunun fiziksel açıdan iyi durumda olmasına karşın ligimizde oynayan bir oyuncunun gurbetçilere göre kötü olması Milli Takım'a da olumsuz yansıyordu.

Bireysel program

Bosna Hersek ve Rusya maçları öncesinde ay-yıldızlı ekipteki futbolculara bazı testlerin uygulanacağı ve çıkan sonuçlara göre antrenmanların yapılacağı belirtildi. Bu kapsamda fiziksel açıdan iyi olmadığı ortaya çıkan futbolculara özel programların uygulanacağı kaydedildi.

 

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