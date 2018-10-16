Lucescu'dan özür dilediler! 'İsveç'i yeneceğiz'

A Milli Takım'da Rusya yenilgisi sonrasında soyunma odasında da moraller bozuktu. İsveç galibiyetinin ardından grup liderliği için umutlanan ve Rusya deplasmanına da en kötü beraberlik için çıkan Ay-yıldızlılar 2-0'lık mağlubiyet ile birlikte liderlik şansını ve play-off fırsatını da yitirdi.Maçın ardından oyuncular, Mircea Lucescu'nun sistemini, taktiğini, planlarını sahaya yansıtamadıkları konusunda hemfikir olurken tekrar tekrar hocalarından da özür dilediler.Başta Cengiz Ünder olmak üzere, Zeki Çelik, Mahmut Tekdemir ve diğerleri soyunma odasına girer girmez Lucescu'dan özür diledi. Deneyimli teknik adama hatalarını itiraf eden oyuncular, şu sözlerle Lucescu'nun gönlünü aldı:"Bize tüm çalışmalarımızda Rusya'nın eksilerini ve artılarını söylediniz. Taktik idmanlarda kullandığımız sistemi saha içinde kullanamadık. Dikine oynamak yerine çok yan pas yaptık, pas oyununda sıkıntı yaşadık ve daha da önemlisi bölge savunması yapamadık.Golovin konusunda bizi sürekli uyardınız ama onu durduramadık. Rakibin tüm oyuncularını bize ezberletmenize rağmen konsantrasyon kayıpları sonrasında hatalar yaptık. Bir de yakaladığımız gol fırsatlarından sonuç çıkaramayınca sonuç böyle oldu.Bundan sonra İsveç maçımız var ve orada daha da iyi olacağız, size söz veriyoruz. Biz çok yeni bir ekibiz ve tecrübe eksiğimiz de var. Ancak oynadıkça, sizinle daha çok antrenman yaptıkça bu eksiklerimiz ortadan kalkacak. Bize güvenmeye devam edin."