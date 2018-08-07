Türkiye A Milli Takım teknik direktörü Mircea Lucescu'nun oğlu, Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan İsveçli orta sahahakkında konuştu.PAOK'un teknik direktörlüğünü yapan Lucescu, Wernbloom transferinin son anda gerçekleşmemesi üzerine ''Wernbloom, PAOK'ta oynamıyor o yüzden bir yorum yapamam. Geçen sezon da PAOK'ta oynamıyordu. Benim zaten iyi bir takımım var. Artık onun hakkında konuşmak istemiyorum.'' diyerek transferi kapattıklarını açıkladı.32 yaşındaki İsveçli orta saha, PAOK ile görüşmek için Yunanistan'a gitmiş ancak transfer gerçekleşmemişti. Tecrübeli futbolcunun eşinin Türkiye'de yaşamak istediği ve Wernbloom'un Galatasaray'a sıcak baktığı belirtiliyor.