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Lucescu'dan Galatasaray'ın gözdesi için transfer yorumu!

Türkiye A Milli Takım teknik direktörü Mircea Lucescu'nun PAOK'u çalıştıran oğlu Razvan Lucescu, Galatasaray'ı da yakından ilgilendiren açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Lucescu'dan Galatasaray'ın gözdesi için transfer yorumu!
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07 Ağustos 2018 17:53
Türkiye A Milli Takım teknik direktörü Mircea Lucescu'nun oğlu Razvan Lucescu, Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan İsveçli orta saha Pontus Wernbloom hakkında konuştu.

''ARTIK KONUŞMAK İSTEMİYORUM''

PAOK'un teknik direktörlüğünü yapan Lucescu, Wernbloom transferinin son anda gerçekleşmemesi üzerine ''Wernbloom, PAOK'ta oynamıyor o yüzden bir yorum yapamam. Geçen sezon da PAOK'ta oynamıyordu. Benim zaten iyi bir takımım var. Artık onun hakkında konuşmak istemiyorum.'' diyerek transferi kapattıklarını açıkladı.

32 yaşındaki İsveçli orta saha, PAOK ile görüşmek için Yunanistan'a gitmiş ancak transfer gerçekleşmemişti. Tecrübeli futbolcunun eşinin Türkiye'de yaşamak istediği ve Wernbloom'un Galatasaray'a sıcak baktığı belirtiliyor.

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