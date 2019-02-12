Lucescu'dan Fenerbahçe ve teklif itirafları

A Milli Takım'ın eski teknik direktörü Mircea Lucescu, Rus basınına özel açıklamalarda bulundu. Eski takımı Zenit ile Fenerbahçe'nin oynayacağı maç öncesi tahminlerde bulundu.Rumen çalıştırıcı, Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Rus ekibi Zenit'i zor bir eşleşmenin beklediğini belirterek "Zenit'ten bir yetkiliyle maç öncesi görüştüm. Ama bu kişi teknik direktör Semak değildi. Şimdi ismini verip reklamını yapmak istemiyorum. Ne konuştuğumuzu da paylaşmak istemiyorum! Fenerbahçe Kasım-Aralık dönemindeki Fenerbahçe ile aynı değil, güçlendiler. Birkaç kaliteli takviye yaptılar. Son üç maçta daha iyi gözüktüler. İkisini kazanıp birini kaybettiler. Eğer Zenit, aralık ayında Fenerbahçe ile karşılaşsa onlar için daha kolay olurdu. Yine de Zenit hala maçın favorisi" dedi.Fenerbahçe - Zenit maçını da tribünde izleyecek olan Lucescu, "Benim bıraktığımdan bu yana Zenit'te çok şey değişti. Oyunlarını görmeyi de çok merak ediyorum. Bence Zenit Fenerbahçe'den daha güçlü bir takım. Ama aynı zamanda Fenerbahçe için Avrupa Ligi çok önemli. Zenit'e karşı alınacak bir galibiyet onlar adına harika olacaktır. Bence en olası sonuç beraberlik olur" sözlerini kullandıRusya'ya geri dönüş sinyalleri de veren Lucescu, yeniden kulüp takımı çalıştırmak istediğini söyleyerek,"Kulüp takımı çalıştırmak istiyorum ama Haziran'dan daha erken olmayacak. Şimdi maçlara gideceğim. Mesele Fenerbahçe - Zenit maçında da tribünde olacağım. Sonra Galatasaray'ın Benfica maçını da izleyeceğim. Bir süre sonra da Romanya'ya gidebilirim. Şampiyonlar Ligi maçlarını da takip etmek istiyorum. Ama teknik adam olarak değil bir izleyici olarak. PAOK'un başındaki oğlum Razvan'a da destek olacağım. Onun teknik direktörlük başarısı benim için çok önemli. Rusya'ya döner miyim bilmiyorum. Her şey mümkün, bakalım teklif var mı ona göre dikkate alırız" açıklamasını yaptı