Lucescu: 'Türkiye'den sonra Shakhtar'a ücretsiz çalışmayı teklif ettim

Mircea Lucescu'dan Türkiye Milli Takımı sonrası teknik adamlık kariyeri ile ilgili sürpriz bir itiraf geldi.



Rumen teknik adam Türkiye Milli Takımı'nın ardından yaşadıklarıyla ilgili ilk kez konuşarak uzun süre takım çalıştırmamasının sağlık sorunlaru olduğunu söyledi.



75 yaşındaki teknik adam açıklamasında, "Türk Milli Takımı'ndan ayrıldıktan sonra biraz dinlenmeye ihtiyacım vardı. Sağlık sorunlarımın geçmesi için evde kalmak istedim. Sonra Shakhtar'ı birkaç kez aradım ve gençlerle ücretsiz çalışacağımı söyledim. Ancak onlar farklı bir yol seçti ve doğru olanı yaptı" diye konuştu.



Bilindiği gibi A Milli Takımımızın başına 4 Ağustos 2017'de geçen Lucescu 11 Şubat 2019'a kadar görev yapmıştı. Rumen hoca Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'in başına ise 23 Temmuz 2020'de geçmişti.



