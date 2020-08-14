Lucescu: "Shakhtar Avrupa Ligi'ni kazanabilir"

UEFA Avrupa Ligi'ndeYarı Final mücadelesi verecek olan Inter ve Shakhtar Donetsk'in eski hocası Mircea Lucescu, karşılaşma ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Lucescu: 'Shakhtar Avrupa Ligi'ni kazanabilir'
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14 Ağustos 2020 03:06
UEFA Avrupa Ligi'nde Shakhtar Donetsk ile Inter'in karşı karşıya geleceği yarı final eşleşmesi ile ilgili her iki takımın da teknik direktörlüğünü yapan Mircea Lucescu'dan tur yorumu geldi.

Türkiye'de Milli Takım, Galatasaray ve Beşiktaş'ı çalıştıran Mircea Lucescu, Ukrayna'da büyük başarılar yakaladığı Shakhtar Donetsk'in UEFA Avrupa Ligi Yarı Finali'nde Inter'i eleyip finalde de kupaya ulaşacağını söyledi.

Lucescu açıklamasında, "Shakhtar'ı şu anda yenmek zor görünüyor. Uzun süredir benim de içinde bulunduğum Brezilyalı oyunculardan oluşan sistem devam ediyor Inter'in hücumlarına karşı verecekleri savaşı izlemek ilginç olacak" ifadelerini kullandı.

Rumen hoca UEFA Avrupa Ligi'nde Shakhtar Donetsk'in Inter'i eleme şansı olduğunu ve finale yükselerek şampiyonluk yaşayabileceğini düşündüğünü belirtti.



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