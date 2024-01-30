Lucescu'nun Terim kehaneti tuttu

Mircea Lucescu'nun 3 Ocak'ta yaptığı Fatih Terim kehaneti tuttu.

, Fotoğraf; Imago
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Lucescu'nun Terim kehaneti tuttu
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30 Ocak 2024 12:09
"Oğlum Razvan, Fatih Terim'e kaybetmez." diyen Mircea Lucescu'nun kehaneti tuttu.

Yunan devi Panathinaikos, lig şampiyonluğu yolundaki önemli rakiplerindne Razvan Lucescu'nun çalıştırdığı PAOK'a 2-1 yenilirken, Fatih Terim yönetiminde üst üste ikinci kez mağlup oldu.

Despodov'un 2 golüne Yoncalar, Trabzonspor'dan transfer edilen Bakasetas'ın penaltı golüyle yanıt verebildi. Pana 44 puanda kalırken, Razvan'ın çalıştırdığı zirvedeki PAOK puanını 47'ye çıkardı. Terim, ligdeki beşinci maçında ilk yenilgisini yaşarken Mircea Lucescu'nun da kehaneti tuttu.

Panathinaikos'taki yeni dönemin ilk günlerinde açıklamalarda bulunan Mircea Lucescu, "Fatih Terim'i Türkiye'de derbilerde mağlup ederek Beşiktaş'ı şampiyonluğa taşımıştım. Terim'in şimdi de rakibi oğlum Razvan Lucescu. Razvan'ın Terim'e karşı maç kaybedeceğini sanmıyorum." demişti.

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