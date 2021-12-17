Lucescu Mykolenko'nun transferini açıkladı!

Mircea Lucescu, takımı Dinamo Kiev'in sol bek oyuncusu Vitaly Mykolenko'nun Everton'a transfer olduğunu açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Lucescu Mykolenko'nun transferini açıkladı!
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17 Aralık 2021 08:35
Dinamo Kiev'in hocası Mircea Lucescu, takımın 22 yaşındaki gelecek vaad eden savunma oyuncusu Vitaliy Mykolenko'nun Everton ile anlaştığını duyurdu.

Deneyimli teknik adam yaptığı açıklamada Mykolenko'nun Premier Lig ekiplerinden Everton ile anlaştığını belirterek, "Dinamo Kiev'in Yarmolenko'dan sonraki ilk büyük transferi olacak. Genç olmasının yanı sıra çalışkanlığıyla da örnek bir futbolcu." sözlerini kullandı.

Everton'un Dinamo Kiev'e Mykolenko için yaklaşık 23 milyon euro ödeyeceği tahmin ediliyor.

22 yaşındaki Vitaly Mykolenko, sol bek ve stoper mevkiilerinde forma giyiyor.


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