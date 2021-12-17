Lucescu Mykolenko'nun transferini açıkladı!

Dinamo Kiev'in hocası Mircea Lucescu, takımın 22 yaşındaki gelecek vaad eden savunma oyuncusu Vitaliy Mykolenko'nun Everton ile anlaştığını duyurdu.



Deneyimli teknik adam yaptığı açıklamada Mykolenko'nun Premier Lig ekiplerinden Everton ile anlaştığını belirterek, "Dinamo Kiev'in Yarmolenko'dan sonraki ilk büyük transferi olacak. Genç olmasının yanı sıra çalışkanlığıyla da örnek bir futbolcu." sözlerini kullandı.



Everton'un Dinamo Kiev'e Mykolenko için yaklaşık 23 milyon euro ödeyeceği tahmin ediliyor.



22 yaşındaki Vitaly Mykolenko, sol bek ve stoper mevkiilerinde forma giyiyor.





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