'Lucescu için önemli olan egosudur'

Shakhtar Donetsk CEO'su Sergei Palkin, kulüplerinde 12 yıl görev yapıpı tarihe geçen başarılar elde ettikten sonra ezeli rakipleri Dinamo Kiev'in başına geçen Mircea Lucescu'yu kararından dolayı eleştirdi.



Palkin Lucescu'nun uzun süreki Shakhtar macerasından sonra Dinamo Kiev'e gitmesinii 'tarihte bunu yapabilecek ilk ve son teknik direktör' olarak niteleyerek, "Lucescu insan ilişkilerine değil egosuna değer verir. Bir kulüpte 12 sene çalıştıktan sonra ezeli rakibine giden ilk ve son teknik direktör olacağından eminim. Bildiğim kadarıyla tarihte böyle bir olay yaşanmamıştır" sözlerini kullandı.



Palkin, Lucescu ile ilgili kendilerine sorulan sorulara bundan sonra cevap vermeyeceğini belirterek, Dinamolu yetkililerle resmi imza aşamasından önce de konuştuklarını ve Rumen hocanın Dinamo'da başarılı olacağını önceden kendilerine söylediğini de sözlerine ekledi.



Mircea Lucescu, Shakhtar Donetsk'te geçirdiği 12 yıllık macerasından sonra Zenit'e, daha sonra da 2 yıl Türkiye Milli Takımı teknik direktörlüğü görevini yaptı. 1 yıl herhangi bir takımı çalıştırmayan Rumen hoca, 2020'nin Temmuz'unda Shakhtar Donetsk'in ezeli rakibi Dinamo Kiev ile anlaştı.



