Lucescu: 'Hiçbir zaman söylemedim'

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 6. ve son maçında perşembe Fenerbahçe'yi konuk edecek Dinamo Kiev'in teknik direktörü Mircea Lucescu, kendi ağızından "Fenerbahçe'yi gruptan lider çıkarmayacağız." şeklinde medyaya yansıyan sözlerin gerçek olmadığını söyledi.



Maçın oynanacağı Polonya'nın Krakow kentindeki Cracovia Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan 77 yaşındaki teknik adam, söz konusu söylemin fair-play'e aykırı olduğunu dile getirerek, "Hiçbir zaman böyle bir şey söylemedim. Medyada çıkan yalan haberlerden biri. Ali Koç'u yakından tanırım ve severim. Türkiye'yi çok seviyorum. Böyle bir söylemim yok." diye konuştu.



UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde saf dışı bıraktıkları Fenerbahçe'nin yükselen form grafiğine dikkat çeken Lucescu, şunları kaydetti:



"Fenerbahçe başından beri iyi bir takım oluşturmak için büyük efor sarf etti. Bu çok doğal bir şey. Takımın oturması gerekir. Fenerbahçe zaman içinde gelişti. Fenerbahçe gerçekten güçlü bir takım kurdu. Oyuncuların hepsi uluslararası, milli takımlarda oynayan isimler. Geniş bir kadroya sahipler ve rotasyon yapabiliyorlar. Genç ve yetenekli isimleri var, oynamayan oyuncuları yok. Hepsi çok iyi oyuncular."



Lucescu, kalecileri Georgiy Bushchan'ın iyileştiğini sözlerine ekledi.



Garmash: "Ukrayna için savaşacağız"



Dinamo Kiev oyuncularından Denys Garmash, gruptaki iddialarının önemli olmadığını ve Ukrayna için oynayacaklarını ifade etti.



Fenerbahçe karşılaşmasının her maç gibi çok önemli olduğunu aktaran Garmash, "Yarınki maç gruptaki iddiamız fark etmeksizin çok önemli. Fenerbahçe ile oynayacağımız maçın farklı bir anlamı var. Bu bizim için bir rövanş olacak. Her şeyden önce son dönemde yaşananları göz önünde bulundurduğumuzda, Ukrayna için savaşacağız ve kazanmaya çalışacağız. Dinamo Kiev büyük bir takım ve her maçı ciddiye alacak." değerlendirmesinde bulundu.