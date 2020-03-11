Fenerbahçe'de Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından ismi sarı-lacivertli kulüp ile anılan Mircea Lucescu ilk kez konuştu.
Fenerbahçe'den herhangfi bir teklif almadığını ifade eden Mircea Lucescu, Fanatik Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, "Bir kere şunu dürüstçe söylemem gerek. Ben bu dönemde Fenerbahçe'den teklif almadım. Evet, Ersun Yanal gelmeden Sayın Ali Koç ile iki kez görüşmüştük ancak bazı nedenlerden dolayı olmadı. Türkiye'de adımın geçtiğini duyuyorum, bu beni mutlu ediyor, fakat ortada somut bir şey yok. Ve ben gerçekleşmemiş bir olay için yorum yaparsam, 'Bu adam deli' derler" ifadelerini kullandı.
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Fenerbahçe'den herhangfi bir teklif almadığını ifade eden Mircea Lucescu, Fanatik Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, "Bir kere şunu dürüstçe söylemem gerek. Ben bu dönemde Fenerbahçe'den teklif almadım. Evet, Ersun Yanal gelmeden Sayın Ali Koç ile iki kez görüşmüştük ancak bazı nedenlerden dolayı olmadı. Türkiye'de adımın geçtiğini duyuyorum, bu beni mutlu ediyor, fakat ortada somut bir şey yok. Ve ben gerçekleşmemiş bir olay için yorum yaparsam, 'Bu adam deli' derler" ifadelerini kullandı.
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