Lucescu: "Duvarımda Pele var, Messi de olsun istedim"

Dinamo Kiev teknik direktörü Mircea Lucescu, Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yla karşılaştıkları maç sonrası Messi'yle olan konuşmasını anlattı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Lucescu: 'Duvarımda Pele var, Messi de olsun istedim'
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13 Kasım 2020 22:30
Dinamo Kiev, Barcelona'ya konuk olduğu Şampiyonlar Ligi maçında 2-1'lik skorla kaybetti. Deneyimli teknik direktör Mircea Lucescu, maç sonrasında Arjantinli süper yıldız Messi'yle konuştu.

Lucescu, daha önce Messi'ye karşı 9 maça çıktığını ve Arjantinli'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçını Shakhtar Donetsk'e karşı oynadığını hatırlattı.

"DUVARIMDA FORMAN OLMALI"

Rumen teknik adam açıklamasında; "Messi'ye maç sonunda seslendim ve yanıma geldi. Ona duvarımda, Pele'nin formasının asılı olduğunu ve yanında Messi'nin de forması olması gerektiğini söyledim. Sporda böyle şeyler normaldir ve bir saygı göstergesidir. Messi ne yapacaktı? Bana sırtını dönüp gidecek miydi?" dedi.

Mircea Lucescu'nun takımı Dinamo Kiev, Şampiyonlar Ligi'nde 3 maç sonunda 1 puanla Barcelona ve Juventus'un arkasında yeer alıyor.



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