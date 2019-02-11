Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş, Şenol Güneş ve Mircea Lucescu arasında sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Mircea Lucescu ile yollarını ayıran Türkiye Futbol Federasyonu, bu kararını Rumen teknik direktöre iletti. TFF daha sonra Lucescu ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı. Sporx.com, Cumartesi günü saat 11:00'de Lucescu ile TFF arasındaki iplerin koptuğunu ve A Milli Takım'da Şenol Güneş döneminin başlayacağını "Beşiktaş'tan Ufuk Sarıca modeli" haberi ile kullanıcılarına duyurmuştu. O haber için tıklayın.
24 SAATTE ÇOK ŞEY DEĞİŞTİ
Cuma günü Lucescu ile yollarını ayırma kararı alan ve kararını resmi olarak bugün açıklayan TFF, Şenol Güneş'i takımın başına getirmek için çalışmalara başladı. Bir yandan Fikret Orman bir yandan da Şenol Güneş ile nabız yoklaması yapan TFF, Güneş'i takımın başına getirmek için düğmeye bastı. Beşiktaş'ın Bursaspor ile oynadığı maçın ardından "TFF ile görüşmedim" diyen Güneş'in ardından başkan Fikret Orman da bir açıklama yaparak "TFF ile bu konuda görüşmedik, hocamız ile devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
Güneş ve Orman'ın açıklamalarının ardından geçen 24 saatte aslında çok şey değişti... Türkiye Futbol Federaysonu Yönetim Kurulu'nun pazar sabahı önce Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ardından da Şenol Güneş ile görüştüğü ve "A Milli Takım" için onay aldığı öğrenildi. Orman'ın izin vermesinin ardından Güneş'in de onayı alan TFF Yönetimi, yaşanan gelişmelerin ardından Lucescu'ya "ayrılık" kararını teblig etti ve A Milli Takım'da yeni bir dönemin kapılarını açtı.
Türkiye Futbol Federasyonu ile Şenol Güneş arasında bir anlaşma olması durumunda Beşiktaş sezon sonuna kadar Güneş ile yola devam edecek ve sezon sonunda da Guti, Tamer Tuna ve Sergen Yalçın opsiyonlarından birine yönelerek teknik direktör konusundaki sorunu ortadan kaldıracak.
LUCESCU'NUN TAZMİNATI YOK
Lucescu ile sözleşmesi 30 Haziran 2019'da sona erecek olan Türkiye Futbol Federasyonu ile Rumen teknik direktör arasında yapılan sözleşmede herhangi bir tazminat maddesi bulunmuyor. Lucescu'nun görevine "bir ay önceden haber vermek şartı" ile son verme hakkını sözleşme ile sabit olacak şekilde elinde bulunduran Türkiye Futbol Federasyonu, Rumen teknik adama sadece 2.5 milyon euro yıllık maaşından hak ettiği/kalan tutarı (600 bin euro) ödeyecek. TFF'nin son dönemde sözleşmesini feshettiği teknik direktöre yaptığı ödemeler
• Lucescu: Maaş (----)
• Fatih Terim: Maaş (8 milyon TL
• Abdullah Avcı: Tazminat yok
• Guus Hiddink: Maaş (975 bin euro)
• Ersun Yanal: Maaş (180 bin TL)
KİM, NE DEMİŞTİ?
ŞENOL GÜNEŞ; Milli takım ve kulüp takımını birlikte çalıştırmanın doğru olmadığını yine düşünüyorum, o düşüncem geçerli. Şu anda öyle bir şey yok, geçerli olan bir şey yok. Lucescu var bir antrenör, ben de buranın mukaveleli antrenörüyorum. Nasıl olacak? Teklif var deniyor, bana da geliyor ama bir resmiyet olması lazım. 3 senelik teklif de var diyorlardı. Yıldırım Bey orada, federasyon orada, Fikret Bey burada. Mukavelem devam ediyor mu? Nasıl gideceğim ben? Barcelona istiyor, nasıl gideceğim?"
FİKRET ORMAN: Sezon sonu Şenol Güneş ile konuşacaklarını belirten Fikret Orman, "Sezon sonu hoca ile konuşuruz, şartları konuşuruz, hoca beğenmeyebilir, Milli Takım'a gidebilir, başka bir dünya kulübüne gidebilir, Şenol Güneş böyle bir hoca. Ancak bunlara sezon sonu bakılır. Sezon sonu hocamız kalmak isterse, biz de onunla sözleşme konuşuruz. Başkan seçilirsem bunlar olabilir"
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24 SAATTE ÇOK ŞEY DEĞİŞTİ
Cuma günü Lucescu ile yollarını ayırma kararı alan ve kararını resmi olarak bugün açıklayan TFF, Şenol Güneş'i takımın başına getirmek için çalışmalara başladı. Bir yandan Fikret Orman bir yandan da Şenol Güneş ile nabız yoklaması yapan TFF, Güneş'i takımın başına getirmek için düğmeye bastı. Beşiktaş'ın Bursaspor ile oynadığı maçın ardından "TFF ile görüşmedim" diyen Güneş'in ardından başkan Fikret Orman da bir açıklama yaparak "TFF ile bu konuda görüşmedik, hocamız ile devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
Güneş ve Orman'ın açıklamalarının ardından geçen 24 saatte aslında çok şey değişti... Türkiye Futbol Federaysonu Yönetim Kurulu'nun pazar sabahı önce Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ardından da Şenol Güneş ile görüştüğü ve "A Milli Takım" için onay aldığı öğrenildi. Orman'ın izin vermesinin ardından Güneş'in de onayı alan TFF Yönetimi, yaşanan gelişmelerin ardından Lucescu'ya "ayrılık" kararını teblig etti ve A Milli Takım'da yeni bir dönemin kapılarını açtı.
Türkiye Futbol Federasyonu ile Şenol Güneş arasında bir anlaşma olması durumunda Beşiktaş sezon sonuna kadar Güneş ile yola devam edecek ve sezon sonunda da Guti, Tamer Tuna ve Sergen Yalçın opsiyonlarından birine yönelerek teknik direktör konusundaki sorunu ortadan kaldıracak.
LUCESCU'NUN TAZMİNATI YOK
Lucescu ile sözleşmesi 30 Haziran 2019'da sona erecek olan Türkiye Futbol Federasyonu ile Rumen teknik direktör arasında yapılan sözleşmede herhangi bir tazminat maddesi bulunmuyor. Lucescu'nun görevine "bir ay önceden haber vermek şartı" ile son verme hakkını sözleşme ile sabit olacak şekilde elinde bulunduran Türkiye Futbol Federasyonu, Rumen teknik adama sadece 2.5 milyon euro yıllık maaşından hak ettiği/kalan tutarı (600 bin euro) ödeyecek. TFF'nin son dönemde sözleşmesini feshettiği teknik direktöre yaptığı ödemeler
• Lucescu: Maaş (----)
• Fatih Terim: Maaş (8 milyon TL
• Abdullah Avcı: Tazminat yok
• Guus Hiddink: Maaş (975 bin euro)
• Ersun Yanal: Maaş (180 bin TL)
KİM, NE DEMİŞTİ?
ŞENOL GÜNEŞ; Milli takım ve kulüp takımını birlikte çalıştırmanın doğru olmadığını yine düşünüyorum, o düşüncem geçerli. Şu anda öyle bir şey yok, geçerli olan bir şey yok. Lucescu var bir antrenör, ben de buranın mukaveleli antrenörüyorum. Nasıl olacak? Teklif var deniyor, bana da geliyor ama bir resmiyet olması lazım. 3 senelik teklif de var diyorlardı. Yıldırım Bey orada, federasyon orada, Fikret Bey burada. Mukavelem devam ediyor mu? Nasıl gideceğim ben? Barcelona istiyor, nasıl gideceğim?"
FİKRET ORMAN: Sezon sonu Şenol Güneş ile konuşacaklarını belirten Fikret Orman, "Sezon sonu hoca ile konuşuruz, şartları konuşuruz, hoca beğenmeyebilir, Milli Takım'a gidebilir, başka bir dünya kulübüne gidebilir, Şenol Güneş böyle bir hoca. Ancak bunlara sezon sonu bakılır. Sezon sonu hocamız kalmak isterse, biz de onunla sözleşme konuşuruz. Başkan seçilirsem bunlar olabilir"
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