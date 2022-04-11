Lucescu'dan Galatasaray maçı açıklaması

Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, oynayacakları hazırlık maçları için konuşurken, neden Real Madrid veya Barcelona ile oynayamadıklarını da açıkladı.



Lucescu, "Ukrayna'da olup bitenlere dikkat çekmek ve Ukrayna futbolunu tanıtmak için bir tur başlatıyoruz. Bunlar önemli insani yardım maçları. Dinamo Kiev futbolcuları için çok zor bir durum ancak onlar profesyoneller. Ailelerini de yanlarına almak zorunda kaldılar ve Bükreş'e yerleştiler. Snagov'da antrenman yaptılar" dedi.



"TÜRKİYE'YE GİDECEĞİZ"



"Şimdi Varşova'ya gidiyoruz, 12 Nisan'da Legia Varşova ile oynayacağız" diyen tecrübeli teknik adam, "Ertesi gün ise Galatasaray'la oynamak için Türkiye'ye gideceğiz. Daha sonra da Steaua maçı için Bükreş'e döneceğiz. Bu maçları Ukraynalı çocuklar ve mülteciler için yapıyoruz" sözlerini kullandı.



"REAL MADRID VE BARCELONA..."



Lucescu, son olarak, "Görünüşe göre, Real Madrid ve Barcelona, Avrupa Süper Ligi kurmak istemeleri ve UEFA'nın kısıtlamaları nedeniyle bu yardım maçlarını oynayamayacak. Bu tarz maçları oynamak için çaba sarf ettik. 100 bin seyirciden oluşan bir stadyumda ve finansal getirisi Doğu Avrupa eyaletlerini aşan ülkelerle oynamamız gerekiyor. Yardımların da bu taraflardan gelmesi gerekiyor aslında çünkü Doğu Avrupa'daki insan maliyeti çok büyük." değerlendirmesinde bulundu.



GALATASARAY MAÇI 14 NİSAN'DA



Dinamo Kiev'in, Galatasaray ile oynayacağı hazırlık karşılaşmasının tarihi 14 Nisan.





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