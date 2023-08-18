Lucescu'dan Beşiktaş maçı açıklaması

Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Konferans Ligi play-off turunda Beşiktaş ile oynayacakları maç için konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Lucescu'dan Beşiktaş maçı açıklaması
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18 Ağustos 2023 00:20
Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Konferans Ligi'nde Aris'i eledikleri ve play-off turuna kaldıkları maçın ardından konuştu.

Lucescu, "Çok zor bir maçtı. Yunanistan şampiyonası zor bir şampiyona haline geliyor çünkü çok fazla yabancı kullanmaya başladılar. Biz 5-6 tane 20 yaşında oyuncuyla oynadık. Coşku ve arzuyla kazandık. Çok zor maçtı ama önemli olan play-off'a kalmaktı. Bugün yaşadığım memnuniyeti uzun zamandır yaşamamıştım. Maçın sonu mükemmeldi" dedi.

Rumen teknik adam, play-off turunda Beşiktaş ile eşleştiklerinin hatırlatılması üzerine, temsilcimizle de Aris gibi Romanya'da karşılaşacaklarını söyledi.

Lucescu, Beşiktaş maçı için, "Yine Romanya'da oynanacak. Burada başladık, burada devam ediyoruz. Beşiktaş ile zorlu bir maç bizi bekliyor. Özellikle onlara yakın olduğu için, stadın yarısının Beşiktaş taraftarlarıyla dolacağına inanıyorum" sözlerini sarf etti.

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