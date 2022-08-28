Lucescu'dan ayrılık mesajı!

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi B Grubu'ndaki rakiplerinden Dinamo Kiev'de tecrübeli teknik direktör Mircea Lucescu, 3-0'lık Dnipro mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.



Maçı Kiev yerine Lviv'de oynamalarına anlam veremediğini söyleyen Lucescu, "Bu maçı Kiev'de oynamak istiyordum. Oyuncular 2 ay önce Ukrayna'dan ayrıldı ve uzun süredir aileleri ile görüşemiyorlar. Psikolojik olarak iyi bir görüntü çizmedik. Biraz da bu yüzden Kiev'de oynamak istiyordum." dedi.



"SON MAÇIM OLABİLİR"



Takımın yıldız stoperi Illia Zabarnyi'nin takımdan ayrılıp ayrılmayacağı sorusunu da yanıtlayan Lucescu, "Onun son maçı olduğunu ve bir daha kadroda olmayacağını düşünüyorsunuz. Dnipro maçı belki de benim buradaki son maçım olabilir ancak Zabarnyi'nin son maçı değil." diyerek sözlerini noktaladı.





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