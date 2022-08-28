Lucescu'dan ayrılık mesajı!

Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Dnipro'ya 3-0 mağlup oldukları Ukrayna Ligi maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Lucescu'dan ayrılık mesajı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Ağustos 2022 20:47
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi B Grubu'ndaki rakiplerinden Dinamo Kiev'de tecrübeli teknik direktör Mircea Lucescu, 3-0'lık Dnipro mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Maçı Kiev yerine Lviv'de oynamalarına anlam veremediğini söyleyen Lucescu, "Bu maçı Kiev'de oynamak istiyordum. Oyuncular 2 ay önce Ukrayna'dan ayrıldı ve uzun süredir aileleri ile görüşemiyorlar. Psikolojik olarak iyi bir görüntü çizmedik. Biraz da bu yüzden Kiev'de oynamak istiyordum." dedi.

"SON MAÇIM OLABİLİR"

Takımın yıldız stoperi Illia Zabarnyi'nin takımdan ayrılıp ayrılmayacağı sorusunu da yanıtlayan Lucescu, "Onun son maçı olduğunu ve bir daha kadroda olmayacağını düşünüyorsunuz. Dnipro maçı belki de benim buradaki son maçım olabilir ancak Zabarnyi'nin son maçı değil." diyerek sözlerini noktaladı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ