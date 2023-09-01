Lucescu'dan Aboubakar için flaş açıklama!

Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Beşiktaş karşılaşmasının ardından Vincent Aboubakar'ın yaşadığı gol sevinciyle ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Lucescu'dan Aboubakar için flaş açıklama!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Ağustos 2023 23:41
Son güncelleme 01 Eylül 2023 00:57
Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Beşiktaş'a 1-0 kaybettikleri mücadele sonrası konuştu.

Lucescu, maç içinde Beşiktaşlı Vincent Aboubakar'ın yaşadığı sevinç için de konuştu.

Rumen teknik adam, "Aboubakar neden böyle bir şey yaptı anlamadım. Bence eğitimine göre davrandı. Ben bu atmosferi ve burada olmayı çok seviyorum. Ben, bu stadyumun yapılışına katkı olsun diye 2 yıllık kontratımı bıraktım. Burayı evim gibi seviyorum." diye konuştu.

NE OLDU?

Aboubakar, golden sonra ilk maçın ardından Beşiktaş'a 'Afrika Karması' diyen Mircea Lucescu'nun bulunduğu yedek kulübesinin önüne kadar gelerek sevincini yaşadı.

Kamerunlu oyuncu bu hareketi sonrası ise sarı kart gördü.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery