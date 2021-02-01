Lucescu, Boupendza için 9 milyon euro teklif etti

Hatayspor Asbaşkanı Ethem Sunar, Aaron Boupendza için Avrupa'dan gelen 9 milyon euroluk teklifi geri çevirdiklerini açıkladı.



Hatayspor'a Aaron Boupendza için 9 milyon euroluk teklifi yapan takımın Mircea Lucescu'nun takımı Dinamo Kiev olduğu öğrenildi.



Konu hakkında açıklamalarda bulunan Hatayspor Asbaşkanı Ethem Sunar, "En son Avrupa'dan bir kulüpten taksitli 9 milyon euro teklif geldi, kabul etmedik. Büyük kulüplerimiz ile de görüştük ama isteğimiz ve duruşumuz belli. Bu saatten sonra zannetmiyorum gideceğini" dedi.





