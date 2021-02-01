Lucescu, Boupendza için 9 milyon euro teklif etti

Hatayspor Asbaşkanı Ethem Sunar, Aaron Boupendza için gelen teklifi açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Lucescu, Boupendza için 9 milyon euro teklif etti
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01 Şubat 2021 18:47
Hatayspor Asbaşkanı Ethem Sunar, Aaron Boupendza için Avrupa'dan gelen 9 milyon euroluk teklifi geri çevirdiklerini açıkladı.

Hatayspor'a Aaron Boupendza için 9 milyon euroluk teklifi yapan takımın Mircea Lucescu'nun takımı Dinamo Kiev olduğu öğrenildi.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Hatayspor Asbaşkanı Ethem Sunar, "En son Avrupa'dan bir kulüpten taksitli 9 milyon euro teklif geldi, kabul etmedik. Büyük kulüplerimiz ile de görüştük ama isteğimiz ve duruşumuz belli. Bu saatten sonra zannetmiyorum gideceğini" dedi.




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