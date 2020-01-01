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Lucas'tan, Kobe ve Jordan'ın tanışma hikayesi!

Eski koç John Lucas II, Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant'ın NBA'e gelmeden önce Michael Jordan ile ilk kez tanıştığı anı detaylandırdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski koç John Lucas II, Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant'ın NBA'e gelmeden önce Michael Jordan ile ilk kez tanıştığı anı detaylandırdı.

Kobe, Jordan'ı idol alarak büyümüştü ve ikili, ligde birkaç sezonu birlikte paylaşmıştı. Jordan, zaman içinde genç Kobe'nin akıl hocası ve ağabeyi olmuştu ve ikilinin oyuna yaklaşımlarının benzer olmasıyla, anında bağlantı kurmuşlardı.

Lucas, "The Poseycast" podcastinde James Posey ile konuştu ve genç Kobe'yi ilk kez Michael Jordan'la tanışmaya götürme hakkında anısını anlattı:

"Michael'ı gördü ve Michael'ı bilirsin, ağzında o kocaman purolardan vardı. Kobe, 'Nasılsınız Bay Jordan? Sizinle tanışmak benim için bir onur.' demişti. MJ gittiğinde, Kobe ile konuşmuştum ve ona 'Seneye lige geleceğin zaman, ona Bay Jordan dememen lazım.' demiştim.

Bana San Antonio'daki işi veren adam, Charlotte Hornets'in genel menajeriydi. Ve ona orada Kobe Bryant varsa onu seçmesi gerektiğini söylemiştim. Onu seçmişlerdi ama sonunda Vlade Divac'la takas edilmişti ve Jerry West her gün onun hakkında beni aramıştı. Kobe, Los Angeles'a böyle gelmişti."


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