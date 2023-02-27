Lucas Torreira'ya İtalya'dan yakın takip

Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, Milan'ın yakın takibi altında...

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Lucas Torreira'ya İtalya'dan yakın takip
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Şubat 2023 13:01
Galatasaray'ın orta sahasında görev yapan Lucas Torreira, transfer olduğu günden beri Süper Lig'in en iyi orta alan oyuncularından biri oldu.

İtalyan Tuttosport'ta yer alan habere göre; Milan, sarı - kırmızılıların Uruguaylı yıldızını transfer etmek istiyor. İtalyan devi Torreira'yı Cezayirli orta saha oyuncusu Ismael Bennacer'in alternatifi olarak kadroya katmak istiyor.

Torreira, İtalya'da daha önce, Pescara, Sampdoria ve Fiorentina formaları giymişti. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ