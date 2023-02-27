Lucas Torreira'ya İtalya'dan yakın takip

Galatasaray'ın orta sahasında görev yapan Lucas Torreira, transfer olduğu günden beri Süper Lig'in en iyi orta alan oyuncularından biri oldu.



İtalyan Tuttosport'ta yer alan habere göre; Milan, sarı - kırmızılıların Uruguaylı yıldızını transfer etmek istiyor. İtalyan devi Torreira'yı Cezayirli orta saha oyuncusu Ismael Bennacer'in alternatifi olarak kadroya katmak istiyor.



Torreira, İtalya'da daha önce, Pescara, Sampdoria ve Fiorentina formaları giymişti.



