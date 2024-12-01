Lucas Torreira: "TFF adil olmalı"

Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira, Eyüpspor ile berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

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Lucas Torreira: 'TFF adil olmalı'
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01 Aralık 2024 21:31
Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira, Eyüpspor ile berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalar yaptı.

Lucas Torreira yaptığı açıklamada, "Futbol bu tabii, olabilir, bu da sonuçlardan bir tanesi. Maalesef..." dedi.

TFF'ye tepki gösteren tecrübeli oyuncu, "Bizim normalde yarın oynamamız gerekiyordu. Daha dinlenmeye bile zamanımız olmadı. Bence TFF'nin Avrupa'da oynayan bütün takımlara karşı adil olmalı. Sadece bize karşı yapılmış bir şey bu. Ancak bu bahane değil. Geliştirmemiz gereken şeyler var. Yediğimiz goller üzerinden çalışmamız lazım. Sonra Sivasspor maçına bakacağız." ifadelerini kullandı.

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