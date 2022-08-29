Lucas Torreira: 'Takım iyi hisler yaşıyor'

Fernando Muslera, Galatasaray'ın deplasmanda Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldığı maçın ardından konuştu.



Lucas Torreira yaptığı açıklamada, "Türkiye'de çok iyi gidiyor işler. Yeni bir kültür. Burada olduğum için mutluyum. Taraftarlar bana çok destek oluyor." dedi.



Taraftarın desteğinden dolayı mutlu olduğunu söyleyen Uruguaylı oyuncu, "Kendimizi takım olarak geliştiriyoruz. Kişisel olarak da gelişiyorum. Takım iyi hisler yaşıyor. Ben de daha fazla oynamaya başladım. Geliştirmemiz gereken şeyler olacaktır. Bunu için çalışmaya devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.





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