Lucas Torreira rövanş maçında sahada

Galatasaray'ın yıldız orta sahası Lucas Torreira, Olimpija Ljubljana maçının kadrosunda yer aldı ancak kendini iyi hissetmediği için forma giyemedi. 27 yaşındaki oyuncunun rövanşta oynamasında ise bir problem olmadığı öğrenildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Lucas Torreira rövanş maçında sahada
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09 Ağustos 2023 11:57
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Olimpija Ljubljana'yı Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens ve Halil Dervişoğlu'nun attığı gollerle 3-0 mağlup etti, 15 Ağustos'ta Rams Park'ta oynanacak rövanş öncesi turun kapısını araladı.

TORREIRA KENDİNİ İYİ HİSSETMEDİ

Sakatlığı sebebiyle bir aydır sahalardan uzak kalan Lucas Torreira'nın, Ljubljana karşısında Sarı-Kırmızılı formasına kavuşması bekleniyordu. 27 yaşındaki Uruguaylı futbolcu, hafta boyunca tüm idmanlarda yer alırken, Slovenya deplasmanında da kadroda yer aldı.

Ancak mücadele öncesinde midesi bulunan Cimbom'un dinamosu, kendini iyi hissetmediği için sahada yer almadığı öğrenildi. Torreira'nın rövanşta oynamasında ise bir problem olmadığı öğrenildi. 

 
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