Lucas Torreira rövanş maçında sahada

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Olimpija Ljubljana'yı Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens ve Halil Dervişoğlu'nun attığı gollerle 3-0 mağlup etti, 15 Ağustos'ta Rams Park'ta oynanacak rövanş öncesi turun kapısını araladı.
TORREIRA KENDİNİ İYİ HİSSETMEDİ
Sakatlığı sebebiyle bir aydır sahalardan uzak kalan Lucas Torreira'nın, Ljubljana karşısında Sarı-Kırmızılı formasına kavuşması bekleniyordu. 27 yaşındaki Uruguaylı futbolcu, hafta boyunca tüm idmanlarda yer alırken, Slovenya deplasmanında da kadroda yer aldı.
Ancak mücadele öncesinde midesi bulunan Cimbom'un dinamosu, kendini iyi hissetmediği için sahada yer almadığı öğrenildi. Torreira'nın rövanşta oynamasında ise bir problem olmadığı öğrenildi.
TORREIRA KENDİNİ İYİ HİSSETMEDİ
Sakatlığı sebebiyle bir aydır sahalardan uzak kalan Lucas Torreira'nın, Ljubljana karşısında Sarı-Kırmızılı formasına kavuşması bekleniyordu. 27 yaşındaki Uruguaylı futbolcu, hafta boyunca tüm idmanlarda yer alırken, Slovenya deplasmanında da kadroda yer aldı.
Ancak mücadele öncesinde midesi bulunan Cimbom'un dinamosu, kendini iyi hissetmediği için sahada yer almadığı öğrenildi. Torreira'nın rövanşta oynamasında ise bir problem olmadığı öğrenildi.