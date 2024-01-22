Lucas Torreira, performansıyla alkış aldı

Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, Trabzonspor deplasmanında sahada basmadık yer bırakmadı ve performansıyla alkış aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Lucas Torreira, performansıyla alkış aldı
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22 Ocak 2024 11:12
Galatasaray'a günden bu yana takımın en çalışkan ismi olan Lucas Torreira, Trabzonspor maçında yine sahada ayak basmadık yer bırakmadı.

Uruguaylı futbolcu, Karadeniz temsilcisine karşı yine tüm açıkları kapatmaya çalıştı.

Pas örgüsünde de topu en kısa sürede takım arkadaşlarıyla buluşturarak atak sürekliliğini sağladı. Taraftar maç sonu Torreira'yı ayakta alkışladı.

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