Lucas Torreira, performansıyla alkış aldı

Galatasaray'a günden bu yana takımın en çalışkan ismi olan Lucas Torreira, Trabzonspor maçında yine sahada ayak basmadık yer bırakmadı.
Uruguaylı futbolcu, Karadeniz temsilcisine karşı yine tüm açıkları kapatmaya çalıştı.
Pas örgüsünde de topu en kısa sürede takım arkadaşlarıyla buluşturarak atak sürekliliğini sağladı. Taraftar maç sonu Torreira'yı ayakta alkışladı.
Uruguaylı futbolcu, Karadeniz temsilcisine karşı yine tüm açıkları kapatmaya çalıştı.
Pas örgüsünde de topu en kısa sürede takım arkadaşlarıyla buluşturarak atak sürekliliğini sağladı. Taraftar maç sonu Torreira'yı ayakta alkışladı.